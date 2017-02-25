حظر السفر يشعل الشارع الليبي

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بنغازي – وكالات

فرضت السلطات الموازية في الشرق الليبي حظرا، على السفر إلى الخارج لكل الليبيين رجالا ونساء، من 18 سنة إلى 45 سنة، واشترطت عليهم الحصول على إذن مسبق من السلطات الأمنية، مبررة ذلك بأسباب”تتعلق بالأمن القومي للبلاد”.

وقال الجنرال عبد الرزاق الناضوري من القوات التابعة لحكومة طبرق، إنه يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية (18 حتى 45) إلى الخارج، بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة”.

وبررت تلك السلطات هذا القرار، بضرورة وضع الضوابط والاجراءات الضرورية، لمواجهة أي أخطار خارجية تمس بالأمن القومي الليبي.

وتقول تلك السلطات، إنها تريد منع الليبيين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية في الخارج، وستكون وزارة الداخلية لحكومة الشرق، والسلطات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مخولة لتطبيق هذا القرار.