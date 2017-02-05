(حلوة الجوف) والربابة تستقطبان الزوار

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الجنادرية- البلاد

يستقبل جناح وفد الجوف زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” في المجلس المقام داخل الجناح بالقهوة العربية وحلوة الجوف, حيث شهد اليوم الأول المخصص للرجال, إقبالاً كبيراً من زوار الجناح الجوف, الذين استمتعوا بالقهوة العربية و ” حلوة الجوف ” التي تقدم مجانًا كضيافة جوفية للزوار .

كما توافد كبار السن للاستمتاع بعزف الربابة لشاعر الربابة محمد حضوان العازمي, الذي أكد بأنه يشارك مع وفد الجوف منذ عام 1419هـ إلى هذا العام, مشيراً إلى أن للربابة نغم يطرب الكثير, حيث يذّكر الجميع بعراقة الماضي, لاسيما بأن الربابة مرتبطة ارتباطًا مباشراً بحياة البادية .

وأشار العازمي إلى أن من الأسباب التي تجعله يستمر في المشاركة كل عام, هو تزايد عدد الزوار لجناح وفد الجوف, وطلب الكثير للاستماع بعض الأشعار على الربابة.