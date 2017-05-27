(حمام محشي) بالمخدرات عابر للحدود

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الكويت – وكالات

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن مسؤولي الجمارك ضبطوا حمامة تحمل أقراصا مخدرة داخل ما يشبه حقيبة ظهر مصغرة. وأضافت أنه قد جرى العثور على 178 قرصا مخدرا لدى الحمامة، التي عثر عليها قرب مبنى جمارك العبدلي، قرب الحدود مع العراق. وأضافت لـ(بي بي سي) أن مسؤولي الجمارك على علم بأن الحمام يُستخدم لتهريب المخدرات، لكن هذه المرة الأولى التي تُضبط فيها حمامة تستخدم في هذا الغرض. لكن مسؤولين في بلدان أخرى رصدوا حالات استخدم فيها الحمام لنقل أقراص مخدرة.

ففي عام 2015، عثر حرس أحد السجون في كوستاريكا على حمامة تحمل كمية من الكوكايين والقنب الهندي. وفي عام 2011، عثرت الشرطة الكولومبية على حمامة لم تستطع الطيران فوق أسوار سجن مرتفعة بسبب ثقل عبوة كوكاين وماريوانا كانت تحملها.