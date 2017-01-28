حماية السيارات الصغيرة من الشاحنات

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية اطلقت إدارة مرور العاصمة المقدسة حملة عن أهمية تركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية والتي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وافاد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم بن امين البدري أن الحملة تستهدف قائدي وملاك الشاحنات لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات

موضحا أن الحملة تأتي بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور

حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات للحماية من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث،لا سمح الله.