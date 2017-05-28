حملات للرش الضبابي في المكلا

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المكلا-واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الأول حملات الرش الضبابي ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من المركز، والتي سيكون لها أثر كبير في التخلص من البعوض الناقل للحمى.

وينفذ المركز هذه الحملات وفق خطة مرسومة روعي فيها حاجة كل مديرية من المديريات المستهدفة، من خلال توفير مستلزمات حملات الرش والتدريب والتثقيف الصحي والتوعية. وتأتي هذه الحملة بعد تدريب 30 عاملاً في ساحل حضرموت على عمليات الرش وصيانة المرشات،.