حملة تسديد ديون سجناء تجتاح توتير

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جدة ــ البلاد

دشن نشطاء على تطبيق التدوينات القصيرة “توتير” هاشتاق #حمله_تسديد_ديون_سجنا ” ليحل الوسم قائمة الأعلى تداولا في المملكة امس الاول.

ودعا المغردون لمد يد العون لكل السجناء حتى يتمكنوا من قضاء شهر رمضان المبارك بين عائلاتهم.

وكان مدير عام جمعية البر الخيرية معاذ الجعفري، قد اعلن اطلاق مبادرة “لموا شملي بأسرتي” في الأحساء، الهادفة إلى اطلاق سجناء متعثرين في سداد مديونياتهم واطلاق السجناء الأقل مديونية ماليا، للوصول إلى العدد المستهدف من المبادرة، وهو 100 سجين.

واشار الجعفري، إلى أن اللجنة العليا للمبادرة، ممثلة في محكمة التنفيذ بالمحافظة، اطلقت خلال اليومين الماضيين، مجموعة من السجناء كانوا محتجزين بسبب مديونيات مالية بسيطة، بعد ان تم تسديد المبالغ التي عليهم، كما فتحت المبادرة باب التبرع للمساهمة في تسديد ديون السجناء المتعثرين.

وحدد مدير عام جمعية البر الخيرية 4 اشتراطات لمبادرة “إطلاق السجين” هي عدم شمول المتكررين والمتهاونين في المديونيات، واستبعاد السجناء المتعثرين في السداد لأسباب غير ملحة للمديونية، وأن يكون السجين حسن السيرة والسلوك، وثبت حسن أخلاقه والتزامه بالآداب العامة، وأن لا يكون لديه سوابق مخلة بالشرف.