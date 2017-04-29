حملة (في خدمة مكة) تختتم فعالياتها بنجاح

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

اختتمت امانة العاصمة المقدسة أمس المرحلة الثانية من الحملة التوعوية الخدمية التي تنفذها تحت شعار “في خدمة مكة” والتي تهدف من خلالها الى الارتقاء بالخدمات البلدية وزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المرافق والخدمات العامة .

وقال الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل مساعد امين العاصمة المقدسة للعلاقات العامة والاتصال إن الامانة قامت بوضع خطة مكثفة ضمن الحملة بمشاركة إدارات الطرق والنظافة والحدائق والسلامة والخدمات الاجتماعية وصحة البيئة والإنارة والإعلام والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والإدارية والمالية بالإضافة إلى المشرف العام على البلديات الفرعية ، وبالتعاون مع عمد الأحياء ومراكز الخدمات ، وشكلت الأمانة فريقاً إشرافياً للقيام بالاشراف والمتابعة على تنفيذ مراحل الحملة وتغطية فعالياتها ، حيث ضم الفريق نخبة من الشباب الاكفاء ، وهم : باسم نور وعماد السعدي وشادي كابلي وبدر باتوبارة وسلطان القرشي ، بما كان له أكبر الأثر في انجاح فعاليات الحملة والتنسيق مع كافة الادارات المشاركة .

وأشار توكل الى إنه تم تخصيص أسبوع من كل شهر لتغطية نطاق إحدى البلديات الفرعية بالعمل على متابعة كافة احتياجات المخططات والاحياء السكنية من الخدمات البلدية المختلفة والقيام بصيانة المرافق العامة ومعالجة حفريات الطرق وصيانة الإنارة ومراقبة الاسواق والمحلات الغذائية والاهتمام بنظافة المدينة والعناية بالساحات والحدائق العامة وغيرها من الخدمات ، وهي تهدف في مجملها إلى إعادة تأهيل الأحياء السكنية ومراقبتها وتنفيذ مختلف الخدمات البلدية بها ، وتعد خطوة مهمة تأمل الأمانة من خلالها الى تحقيق رغبات أهالي وزوار مكة المكرمة والعمل على راحتهم .

وأوضح أن الحملة جندت حوالي (150) عاملا ، وسبع فرق ميدانية لمكافحة البعوض و67 فنيا و16 سيارة مكافحة منزلية و16 جهازا للرش الفراغي و70 معدة مختلفة ، إلى جانب مشاركة إدارة صحة البيئة بحوالي (20) مراقبا ، كما شاركت إدارة الانارة بعدد من فرق الصيانة وإدارة الطرق لإجراء أعمال السفلته وردم الحفر حيث تم استخدام أكثر من (15) طنا من الاسفلت خلال الحملة .