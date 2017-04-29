حملة “في خدمة مكة” تختتم فعالياتها بنجاح

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اختتمت أمانة العاصمة المقدسة أمس المرحلة الثانية من الحملة التوعوية الخدمية التي تنفذها تحت شعار “في خدمة مكة” بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية وزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المرافق والخدمات العامة .

وأوضح مساعد أمين العاصمه المقدسة للعلاقات العامة والاتصال الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل أن الأمانة قامت بإعداد خطة مكثفة ضمن الحملة يشارك فيها إدارات الطرق والنظافة والحدائق والسلامة والخدمات الاجتماعية وصحة البيئة والإنارة والإعلام والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والإدارية والمالية.

بالإضافة إلى المشرف العام على البلديات الفرعية ، وبالتعاون مع عمد الأحياء ومراكز الخدمات ، وشكلت الأمانة فريقاً إشرافياً للقيام بالاشراف والمتابعة على تنفيذ مراحل الحملة وتغطية فعالياتها ، حيث ضم الفريق نخبة من الشباب الاكفاء بما كان له أكبر الأثر في إنجاح فعاليات الحملة والتنسيق مع كافة الإدارات المشاركة .

وأشار توكل إلى أنه تم تخصيص أسبوعاً من كل شهر لتغطية نطاق إحدى البلديات الفرعية بالعمل على متابعة كافة احتياجات المخططات، والأحياء السكنية من الخدمات البلدية المختلفة، والقيام بصيانة المرافق العامة، ومعالجة حفريات الطرق ، وصيانة الإنارة، ومراقبة الأسواق والمحلات الغذائية.

والاهتمام بنظافة المدينة، والعناية بالساحات والحدائق العامة وغيرها من الخدمات ، بهدف إعادة تأهيل الأحياء السكنية ومراقبتها وتنفيذ مختلف الخدمات البلدية بها، عادها خطوة مهمة تأمل الأمانة من خلالها إلى تحقيق رغبات أهالي وزوار مكة المكرمة والعمل على راحتهم .

وأفاد أن الحملة جندت حوالي (150) عاملاً ، وسبع فرق ميدانية لمكافحة البعوض و67 فنياً و16 سيارة مكافحة منزلية و16 جهازاً للرش الفراغي و70 معدة مختلفة ، إلى جانب مشاركة إدارة صحه البيئة بحوالي (20) مراقباً.

كما شاركت إدارة الإنارة بعدد من فرق الصيانة وإدارة الطرق لإجراء أعمال السفلته وردم الحفر، حيث تم استخدام أكثر من (15) طناً من الإسفلت خلال الحملة .