حملة نظافة شاملة لثلاثة أسابيع في الدمام

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الدمام-حمودالزهراني

تنفذ بلدية وسط الدمام حاليا ، حملة بيئية ميدانية شاملة ومكثفة تعنى بنظافة الأحياء السكنية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن الحملة بدأت بحيي العنود والأمير محمد بن سعود بوسط الدمام بمبادرة، ويشارك فيها أكثر من 60 عامل نظافة بمهام الكنس الميداني اليدوي لجميع الميادين والأرصفة والشوارع، وتستمر لمدة 3 أسابيع، تشمل جميع أحياء وسط الدمام والمناطق الصناعية.

يذكر أن المبادرة جاءت انسجاما مع حاجة أحياء المدينة لتكثيف أعمال النظافة نظرا للظروف المناخية الحالية والتي تزداد فيها سرعة الرياح وما تثيره من أتربة وغبار وتطاير الشوائب.

ودعا رئيس البلدية المهندس حاتم بن سعد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أية ملاحظات من خلال خدمة 940 الالكترونية والتي طورتها أمانة المنطقة الشرقية وذلك ايماناً منها لتقديم أرقى الخدمات والتي من شأنها تطوير المنطقة والوصول إلى رضا المستفيد.