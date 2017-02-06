خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل زواج أبناء الأمير أحمد بن عبد العزيز

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الرياض – عبدا لمنعم عبد الله

شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مساء السبت، احتفال زفــاف ابنَيْ أخيه الأمير أحمد بن عبد العزيز (تركي وفهد) وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز قد احتفل بزواج نجله الأمير تركي ، على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، وزواج نجله الأمير فهد ، على كريمة صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله.

حضر الحفل عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين والشخصيات ورجال المجتمع ، الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة السعيدة .. مبروك.