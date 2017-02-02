خادم الحرمين الشريفين يفتتح الأجنحة المشاركة في الجنادرية

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افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية.

أجنحة جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان، ومصلحة الجمارك العامة.

ومؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية المشاركة في فعاليات المهرجان.

رافق خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح الأجنحة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وعدد من المسؤولين.

لدى وصول خادم الحرمين الشريفين لجناح مصلحة الجمارك العامة :

كان في استقباله – رعاه الله – معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من المسؤولين.

ثم ازاح – حفظه الله – الستار عن اللوحة التذكارية للجناح واطلع على نماذج للمضبوطات والمهربات بمختلف أنواعها.

التي تمكّن رجال الجمارك من إحباط عمليات تهريبها إلى داخل المملكة، عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

كما شاهد الملك المفدى عرضاً للوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، وقدرتها على التفتيش وكشف المهربات من مخدرات ومتفجرات

بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جناح جمهورية مصر العربية ” الأصالة والمعاصرة، ( ضيف الشرف للمهرجان ).

حيث كان في استقباله – أيده الله – معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم وسفير جمهورية مصر لدى المملكة ناصر حمدي.

واطلع – رعاه الله – على ما يحويه الجناح، وما يقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية لزوار الجناح, الذي يتضمن محاضرات وندوات.

وعرضٍ للفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبّر عن ثقافة وتراث مصر, إضافة إلى أبرز المنجزات الحضارية والاقتصادية.

والعديد من الصور التاريخية التي تحكي تاريخ جمهورية مصر العربية , ومعرض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية.

حيث كان في استقبال الملك المفدى لدى وصوله مقر الجناح.

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز.

ثم قص خادم الحرمين الشريفين شريط جناح المؤسسة إيذاناً بافتتاحه.

بعد ذلك تجول – رعاه الله – في ارجاء جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية الذي تضمن قافلة تعريفية بمعرض الملك عبدالله المزمع إقامته العام المقبل تحت شعار (قيم وحكمه 2018).

واستمع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى شرح عن الجناح البالغ مساحته 2400 متر مربع.

وما يشتمل عليه من أنشطة وصور ومقتنيات ومبادرات وإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في جميع المجالات.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – هدية تذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

رافق خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح الأجنحة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وعدد من المسؤولين.