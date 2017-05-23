خادم الحرمين يبحث العلاقات والتعاون مع رئيس أفغانستان

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الرياض- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة أمس فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين مبديا شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.كما حضره من الجانب الأفغاني، معالي وزير المالية محمد اكليل، ومستشار الرئيس الدكتور همايون قيومي، وسفير أفغانستان لدى المملكة جلال كريم.