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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .

في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بفخامته والوفد المرافق له في المملكة.

فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

وجرى خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال والمباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد بن الطريفي.

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضر من الجانب التتارستاني، سفير روسيا لدى المملكة أوليغ اوزبروف، ونائب رئيس الحكومة وزير الزراعة مارات احميدوف، وعدد من المسؤولين.