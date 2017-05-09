خادم الحرمين يتسلم رسالة الرئيس التونسي

شارك عبر واتساب

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ معالي الوزير الممثل الشخصي لفخامة الرئيس التونسي الأزهر القروي الشابي، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات فخامة الرئيس التونسي، فيما أبدى ـ أيده الله ـ تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.