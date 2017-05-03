خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية كوبا

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة من فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي ريكاردو كابريساس رويس خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الكوبي، فيما أبدى – أيده الله – تحياته لفخامته.

كما جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير كوبا لدى المملكة خوسيه انريكي رودريغيس.