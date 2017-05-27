خادم الحرمين يتلقى تهاني الملوك والرؤساء

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جدة – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً أمس من أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، عبر خلاله عن تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة العظيمة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً أمس من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً أمس من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة الكريمة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً أمس من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة معرباً عن تقديره لسموه على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه.