خادم الحرمين يدعو الرئيسين العراقي والتونسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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بغداد- تونس- واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق تتضمن دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتسلم الرسالة معالي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال استقباله أمس القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق عبدالعزيز الشمري .

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها .

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية تتضمن دعوة فخامته لحضور القمة العربية الاسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الدعوة لفخامته معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال استقبال فخامته له بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية أمس.

ونقل معالي وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للرئيس التونسي ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيقة، فيما حمّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة. حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.

من جهة أخرى التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة التونسية أمس، معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية تونس خميس الجهيناوي .

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .