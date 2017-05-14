خادم الحرمين يدعو سلطان بروناي والسيسي للقمة

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عواصم- واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية. وقام بتسليم الرسالة، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال جلالته له في بروناي.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لجلالته، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وطلب جلالة السلطان حسن البلقيه نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وشُكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، معرباً عن تطلعه بأن تسهم القمة في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي هشام بن زرعة.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال فخامته له في القاهرة أمس.

حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.