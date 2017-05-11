خادم الحرمين يدعو عددا من القادة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

شارك عبر واتساب

عواصم- واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية . قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت لمعاليه في قصر بيان امس . حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح .

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال سمو أمير دولة قطر لمعاليه أمس في مكتبه بالديوان الأميري.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لدولة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تضمنت دعوتها لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. قام بتسليم الرسالة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد خلال استقبال رئيسة وزراء بنغلاديش له في دكا.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عبدالله المطيري.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة لفخامة رئيس دولة فلسطين، الوزير المفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن طارق بن محمد رشوان، خلال استقبال فخامته له، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عّمان.

وأكد فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاستقبال عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان تضمنت دعوة جلالته لحضور القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان له في مسقط أمس.

حضر الاستقبال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عيد بن محمد الثقفي.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي أمس ، خلال استقبال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، له، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة عشق آباد.

وأكد معاليه خلال الاستقبال عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.