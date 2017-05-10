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عواصم- وكالات

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال جلالته له في عمّان أمس.

وأكد الملك عبدالله الثاني ، خلال الاستقبال ، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتينة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحمّل جلالته معالي الدكتور عصام بن سعيد تحياته وتقديره الكبير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وتمنياته للشعب السعودي ، بالمزيد من التقدم والازدهار.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الدعوة لفخامته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر خلال استقبال فخامته له بالرياض أمس.

وعبر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هذه الدعوة الكريمة ، منوهاً بجهود خادم الحرمين الشريفين لوحدة الأمة العربية والاسلامية والرفع من شأنها في مختلف المحافل وتوطيد عرى العلاقات وتعزيزها مع المجتمع الدولي والعالم لمصلحة التعايش والسلام والأمن والاستقرار.

وأشاد الرئيس اليمني بحكمة قيادة المملكة وأياديها البيضاء لمصلحة الأمة قاطبة, منوهاً بمواقف المملكة الأخوية الدائمة والداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف .

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية التركية، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال فخامته له .

ونقل معالي وزير التجارة والاستثمار خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية. تسلم الدعوة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال استقباله أمس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس محمدو ايسفو رئيس جمهورية النيجر تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الدعوة لفخامة رئيس جمهورية النيجر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي أمس.

ونقل السفير العلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب النيجر الشقيق التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية النيجر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما يبذله من جهود لوحدة الأمة والرفع من شأنها ، مؤكدا عمق العلاقات بين المملكة والنيجر في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد وجه رسالة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتسلم الرسالة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية ناصر بوريطة خلال استقباله أول أمس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة المغربية الرباط.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز خوجة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لدولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني له في مكتبه بالعاصمة إسلام أباد.

وأكد دولته أن باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة ، مبرزًا في الوقت ذاته الحرص على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات التي تخدم مصلحة البلدين .

وأشاد بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ” رعاه الله ” في دعم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وقال ” إن باكستان والمملكة تتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتعملان جنباً إلى جانب فيما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان المستشار مروان بن رضوان مرداد ، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.