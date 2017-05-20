خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطار الرياض

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وصل فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك فخامته في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقبال فخامة الرئيس الأمريكي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اطلقت المدفعية فور وصول فخامته عدة طلقات ترحيبية، كما قدم أطفال باقات من الورود لخادم الحرمين الشريفين ولفخامة الرئيس الأمريكي ، فيما حلقت مجموعة من طائرات صقور السعودية ترحيبا بزيارة فخامته للمملكة.

وبعد استراحة قصيرة في الصالة الملكية بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.

ويرافق فخامة الرئيس الأمريكي في زيارته الحالية للمملكة كل من حرم فخامة الرئيس السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ومعالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون، ومعالي وزير التجارة ويلبر لويس روس، ومساعد فخامة الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد فخامة الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، والابنة الأولى مستشارة فخامة الرئيس ايفانكا ترمب، ومساعد فخامة الرئيس كبير الاستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون، ومساعد فخامة الرئيس وكبير المستشارين ستيفن ميلير ، ومساعد فخامة الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر، ومساعد فخامة الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين، ومساعدة فخامة الرئيس كبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى لينزي رينولدز، ومساعدة فخامة الرئيس مديرة الاتصالات الاستراتيجية هوب هيكس، ومساعد فخامة الرئيس مدير التواصل الاجتماعي دان سكافينو، ومساعد فخامة الرئيس السكرتير الإعلامي شون سبايسر، ومساعد فخامة الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي غاري كون، ومساعدة فخامة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، وعدد من المسؤولين.