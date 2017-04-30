خادم الحرمين يستقبل هادي ويجدد التأكيد على دعم شعب اليمن وحكومته الشرعية

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جدة – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة مساء أمس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وقد جدد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التأكيد على حرص المملكة على دعم شعب اليمن الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس اليمني عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود كبيرة لحماية ودعم اليمن وشعبه.

عقب ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.