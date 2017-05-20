خادم الحرمين يصل الرياض قادما من جدة

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الرياض – جدة – واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بعد ظهر أمس إلى الرياض قادماً من محافظة جدة.

وكان في استقبال الملك المفدى بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية عند سلم الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي صالة التشريفات بالمطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن و صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن و صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير و صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع و صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف و صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد و صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد و صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، و صاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد و صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد و صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف و صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية و صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة و المعالي وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية الملك المفدى كل من، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العبّاد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز السويلم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ بعد ظهر أمس جدة متوجهاً إلى الرياض.

وكان في وداع الملك المفدى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن خالد بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وقادة القطاعات العسكرية.

وقد غادر في معية الملك المفدى كل من، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العبّاد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز السويلم.