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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية ونيله ثقة الشعب الفرنسي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في العالم.

وقد عبر فخامة الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره تجاه الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي.

مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والعمل مع المملكة في كافة القضايا التي تهم المنطقة والعالم.