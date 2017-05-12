خادم الحرمين يواصل دعوة القادة لحضور القمة

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عواصم- واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لدولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.وقام بتسليم الرسالة ،معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال دولة رئيس وزراء ماليزيا له في مكتبه في مدينة باترو جايا.

ونقل معالي وزير الثقافة والإعلام خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا ، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات السعودية الماليزية في مختلف القطاعات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

من جهته طلب دولة رئيس وزراء ماليزيا نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وشكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، مؤكداً أن هذه القمة ستسهم في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – رسالة لدولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة ، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بالإنابة المستشار وليد بن عبد الله بخاري، خلال استقبال دولته له في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وشدد دولة رئيس الوزراء اللبناني خلال الاستقبال على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، مؤكداً حضوره للمشاركة في القمة المرتقبة.

بدوره قال المستشار بخاري في تصريح صحفي عقب الاستقبال إنه ” تشرف بتقديم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إلى دولة رئيس الوزراء اللبناني تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية المزمع عقدها بإذن الله في المملكة العربية السعودية”.