خادم الحرمين يوجه بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء الكوليرا في اليمن

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الرياض- واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوجيهه بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن .

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : إنه فور ورود توجيهات خادم الحرمين الشريفين بادر المركز بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء والعلاج والسيطرة والعمل على محور الوقاية، حيث جرى التنسيق مع وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة الاماراتية وجاري الاتصال ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مكتب تنسيق المساعدات الخليجية, كذلك بقية دول التحالف العربي لتنفيذ برامج عاجلة ووضع خطة لاحتواء الوباء وحماية الشعب اليمني من مخاطره وتبعاته إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والهيئة الطبية الدولية (IMC) .

وبين أن المركز يعمل حاليًا على زيادة الدعم للاحتياجات الضرورية لمواجهة الوباء من خلال توفير التجهيزات المخبرية للمساعدة في الاكتشاف المبكر للحالات وتشخيصها وتوفير محاليل الإرواء الفموية والوريدية والمضادات الحيوية.

وأضاف معاليه : لدينا مشروع عاجل مع منظمة الصحة العالمية وآخر مباشر مع وزارتي الصحة السعودية واليمنية، بالإضافة إلى برامج أخرى كبيرة وعاجلة لاحتواء الوباء.