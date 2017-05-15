خازن مال داعش في نينوى يهرب بملايين الدولارات

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عواصم- وكالات

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن مسؤول ديوان بيت المال لتنظيم داعش وثلاثة من مساعديه هربوا إلى جهة مجهولة بحوزتهم ملايين الدولارات، مبينا أن التنظيم أستنفر عناصره بتلعفر بحثا عنهم.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “مسؤول ديوان بيت المال بتنظيم داعش في قضاء تلعفر (غرب نينوى) اختفى مع ثلاثة من مساعديه وبحوزتهم ملايين الدولارات”،

مبينا أن “هذه المبالغ هي رواتب عناصر التنظيم فيما يعرف بولاية نينوى”.وأضاف المصدر، “المعلومات الاستخبارية تفيد بأن إرباكا كبيرا حدث في صفوف التنظيم بعد اختفائه لأنه كان يوزع المال على عناصر التنظيم”،

مشيرا إلى أن “الأموال المسروقة التي بحوزة مسؤول ديوان بيت المال تقدر بملايين الدولارات وأن اختفاءه يعني فقدان أكبر ممولي التنظيم الإرهابي في العراق”. يذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات تحرير ما تبقى من مناطق محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، فيما أقدم عدد كبير منهم على الفرار باتجاه سوريا، خاصة وأن المعركة شبه محسومة لصالح القوات الأمنية.