خبراء: كلمات المرور القوية (وهم كبير)

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جدة – البلاد

لطالما طلب من مستخدمي الإنترنت استخدام حروف وأرقام وعلامات مميزة معاً من أجل الحصول على كلمات مرور صعبة على الاختراق، لكن خبراء اعتبروا مؤخرا أن هذا الأمر “غير فعال”. ويقول الخبراء في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة ،أن إجبار المستخدمين على إنشاء كلمات سر تحتوي أرقاما ورموزا عشوائية معا من قبيل [email protected] # “لم يعد ضروريا”. وفي المقابل ينصح الخبراء باختيار كلمة سر من 8 رموز سواء كانت أرقاما أو أحرفا، على ألا تكون طبعا مسلسلة من 1-9، أو تتعلق بالاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، على أن تظل سهلة التذكر.لكن من الذي يقارن كلمتك المفضلة مع الكلمات المستهلكة؟ لا تقلق لست أنت، فهذا الأمر يقع على عاتق الجهة التي تقدم لك الخدمة الإلكترونية.

كما تطرق الخبراء إلى الأسئلة الأمنية التي ينبغي على المستخدمين الإجابة عنها لاستعمال وقت نسيان كلمة المرور ، مشيرين إلى أنه من السهولة بمكان اختراقها من خلال بحث بسيط على غوغل.