خبر صادم لعشاق السوشي

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لندن – وكالات

حذر أطباء بريطانيون في دراسة حديثة من الإفراط في تناول الأطعمة اليابانية الشهيرة “السوشي”، بسبب وجود صلة كبيرة بين تناولها وظهور أنواع من “الديدان الفتاكة” داخل الأمعاء قد تسبب الوفاة.وأوضح الأطباء أن الأسماك غير المطهية تحمل العديد من الديدان الصغيرة، التي عند تناولها قد تسبب تعرض الشخص لداء”Anisakis”، الذي تحمله الأسماك ويؤثر على صحة الإنسان، ويسبب أعراضا من آلام المعدة الشديدة والقيء والحمى.وأشار الأطباء إلى أن الأشخاص، الذين لديهم حساسية في المعدة أو لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي، قد يتعرضون بسبب هذا الداء إلى مشكلات أكبر، منها عدم انتظام ضربات القلب وفشل في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى الوفاة.ويقول جوانا كارمو، أحد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى “إيغاس مونيز” في لشبونة إن الأوروبيين معرضون للمرض بسبب عادات غذائية، وخصوصا المرضى الذين لديهم تاريخا من تناول الأسماء النيئة.وحذرت دراسة سابقة من تناول “السوشي”، المعد من سمك التونا، كونه يحتوي على نوع من الزئبق يؤدي إلى التسمم، مع ظهور أعراض آلام المعدة والطفح الجلدي والغثيان والشحوب. وأضافت: “قبل إعداد السوشي يجب تجميد السمك النيء على درجة حرارة معينة لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى يتم القضاء على كل الطفيليات”.