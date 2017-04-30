خبير دولي : السوق السعودية تتيح تجارب فريدة بقطاع التسوق والمطاعم

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جدة ــ أحمد شرف الدين

أكد خبير دولي في قطاع المطاعم، أن السوق السعودية تتيح تجارب فريدة في قطاع التسوّق والمطاعم، واصفاً تناول الطعام في المملكة بأنه هواية وطنية، ويتطلع العملاء السعوديون دائماً للحصول على الجودة العالية والخدمة المميزة…

وقال تود جريفز الرئيس التنفيذي والمؤسس لسلسلة مطاعم ريزينج كينز الأمريكية الشهيرة، إن علامتنا مناسبة جداً لتحقيق تطلعات السعوديين في الجودة والتميز، مبدياً إعجابه بالثقافة الخليجية وتنوعها وحيويتها،

معتبراً أن هناك فرصة رائعة لعلامة ريزينج كينز في المنطقة، متطلعاً لافتتاح عدد من الفروع الجديدة في السعودية بعد ضمان النجاح لأول مطاعمنا بالرياض…وحول دوافع دخولهم إلى منطقة الشرق الأوسط، قال جريفز إننا أجرينا مناقشات مع شركة الشايع وقمنا بزيارة المنطقة ووجدنا فرصاً كبيرة، وبدأنا في التخطيط لإطلاق نشاطنا بقوة، وأطلقنا أول مطعم لنا في الكويت في سبتمبر 2015، وقد اخترنا التعاون مع الشايع باعتبارها شركة رائدة في قطاع عقود الامتياز ولديها سجل حافل بالنجاحات في إدارة بعض من أشهر العلامات العالمية…

وعن التحديات التي واجهوها لدخول منطقة الشرق الأوسط، رأى أن أكبر تحد لهم عند افتتاح مطاعمهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية هو إيجاد الشريك الذي يمكنهم الوثوق بقدرته على توفير كل معاييرنا من حيث تصميم المطعم وأجوائه وطعم وجودة المكوّنات والمعايير العالية للخدمة التي يقدّمها فريق العمل، ومن خلال شريكنا محمد الشايع فإننا نحقق تلك الخصائص …

وبشأن نوعية الدجاج الذي سيستخدمونه في المملكة، قال جريفز: “لا يمكن أن نستخدم الدجاج الطازج هنا لأن سلسة التوريد لا تسمح بذلك، ونحن نستخدم الدجاج المثلج لنكون واثقين 100 % بأننا نقدّم جودة عالية بشكل ثابت، ونحن نستخدم فقط الدجاج الطري (تندرلوين)، والتحضير اليدوي الذي يتضمن ساعات عديدة من النقع لتكون الوجبة طرية ومنكهة جداً”…

ولفت إلى أن علامة ريزينج كينز سبق أن توسعت في 23 ولاية أمريكية، وبعد الاختبار الناجح لعملية الامتياز، بدأنا بالأخذ بعين الاعتبار عملية التوسع عالمياً، ولدينا طموح للتوسع في كل أنحاء العالم والحفاظ على مكانتنا كعلامة تجارية متخصصة في تقديم وجبات فيليه الدجاج ذات الجودة العالية والمذاق اللذيذ…

وعن الاختلاف بين “ريزينج كينز” والعلامات الأخرى المشابهة، قال إننا نتميز بتقديم أعلى جودة من الطعام، ولدينا فريق عمل يعمل على ضمان تجربة رائعة لرواد المطعم الممتع، علاوة على جودة نوعية الدجاج الذي نستخدمه (تندرلوين فقط)، حيث ننقعه لمدة 24 ساعة، ولدينا نظام الطهي عند الطلب، مما يعني أننا لا نستخدم مصابيح التسخين في مطاعمنا ولا نجهز الطعام مسبقاً…

وشدد جريفز على أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لريزينج كينز، وقال “إننا نركز على أن يكون مطعمنا شريكاً حيوياً للمجتمع، ونحن ندعم الآلاف من المدارس والمنظمات غير الربحية والمبادرات كل عام، وشركة الشايع تدعم بنشاط النهج عينه من خلال العلامات التي يديرها، ونتطلع لتعزيز هذه التوجّهات هنا في السعودية”.