ختام ورشة الطيران المدني حول نظام البلاغات

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الرياض- البلاد

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل “نظام البلاغات الإلكتروني برنامج Q5” التي نظمت مؤخرا بمسرح مبنى تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وشارك بها أكثر من (140) ممثلاً لـ(60) جهة مشاركة تعمل في مجال الطيران المدني في المملكة.

وقال مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر أن مشاركة (60) جهة تعمل في مجال الطيران المدني بالمملكة في ورشة العمل يؤكد على نجاح الورشة، وأن الهيئة حرصت على مشاركة كل الجهات ذات الصلة في ورشة عمل ( نظام البلاغات الإلكتروني برنامج Q5 ) لضمان التنسيق التام مع كل هذه الجهات في المستقبل، وأشار الى ان الهيئة عززت جوانب السلامة بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، واختصت بجانب السلامة، باعتبارها عنصراً بالغ الأهمية في صناعة الطيران المدني”.

وأضاف ” برنامج نظام البلاغات الإلكتروني Q5 يتيح تكوين قاعدة بيانات لجميع وقائع وحوادث الطيران وتحليلها آلياً، والمساعدة على التعرف على الأخطار المحتملة، والسرعة في تسجيل ورصد وتحليل جميع بلاغات الطيران؛ ليتم التعامل بشكل آلي دون الحاجة إلى معاملات ورقية، ويعمل على تحسين ثقافة السلامة في قطاع الطيران بالمملكة، والتشجيع على التبليغ عن جميع وقائع وحوادث الطيران، كما يتيح الفرصة لاستقبال البلاغات السرية والمتعلقة بسلامة الطيران ” .

وتأتي الورشة ضمن استعدادات الهيئة لإطلاق البرنامج الإلكتروني لإدارة نظام السلامة (Q5 SMS)،وتولت شركة Q5 لأنظمة السلامة تقديم ورشة العمل الخاصة بالبرنامج والتعريف بالمزايا المتعددة للبرنامج وعرضها على جميع شركات الطيران الوطنية والمطارات المحلية والدولية ومزودي الخدمة بالمملكة، وبرعاية من شركة مطارات الرياض وشركة “سكاي برايم”.

يذكر أن برنامج نظام البلاغات الإلكتروني Q5 من البرامج المتطورة التي ستعزز جوانب السلامة في كل أنشطة الطيران المدني، حيث سيوفر العديد من المزايا التي تشمل استقبال جميع بلاغات وقائع وحوادث الطيران آلياً، وكذلك إدارة الإجراءات التصحيحية ومتابعتها إلكترونياً، والقيام بإجراءات التدقيق والمتابعة آلياً لدى المفتشين في الهيئة، حيث يشمل البرنامج عدة إدارات في الهيئة.