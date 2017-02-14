خدمات المياه بمنطقة عسير تؤكد أن إطلاق صافرات الإنذار بسد وادي أبها إجراء احترازي وفقا لأنظمة الأمن والسلامة على السدود

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أوضح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس علي القاسمي:

أن إطلاق صافرات الإنذار يتم بشكل آلي وذلك حال وصول كمية مياه السد لمنسوب معين وتحديدا عند نقطة المفيض.

وهذا الإطلاق الآلي يحدث كإجراء احترازي وفقاً لأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة للدفاع المدني على السدود.

وأكد المهندس القاسمي أن لا مخاوف من فيضان سد أبها وأن الأمور تسير بشكل مطمئن .