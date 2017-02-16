خصخصة خدمة (الموثق) الإلكتروني

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الرياض – البلاد

أعلن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأربعاء خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة “الموثق” الإلكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص،

وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

ودشن معاليه في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض المرحلة الأولى من خدمة “الموثّق” الإلكتروني، عبر 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.