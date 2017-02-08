خطة جديدة لإعلانات الوظائف الحكومية

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الرياض – البلاد

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438 /1439هـ، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة بأن الخطة اشتملت على توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، وذلك بغرض تقديم ما يساعد الجهات الحكومية على شغل وظائفها إلى جانب إحاطة كافة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة.

من جانب آخر حثت الوزارة الجهات الحكومية على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة والتي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج.