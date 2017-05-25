خطة طموحة لتوفير المياه لسكان مدينة جدة

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جدة ـ حماد العبدلي

تشهد خدمة المياه نشاطاً ملحوظاً لتوفير المياه في جدة وذلك خلال شهر رمضان بشكل يفوق القائم حالياً. واكدت مصادر مسؤولة ان الاستعدادات كانت قد بدأت في وقت مبكر وذلك بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ مدينة جدة والمهندس محمد الزهراني مدير شركة المياه الوطنية.

حيث كان لهذه المتابعة دور هام في تحقيق رفع مستوى الخدمة. وذلك في سباق مع الزمن قبل موسم الصيف وشهر رمضان المبارك. وهو ما انعكس على تخفيض الزحام إلى حد كبير على طلب صهاريج المياه واعادة المياه إلى مجاريها في بعض التمديدات التي كانت قد تعرضت إلى الاضرار من شركات تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية في بعض الأماكن لتعزيز وتطوير البنية التحتية.

هذا وقد اعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن سعادتهم برفع مستوى الاداء في خدمة العمل المستمر في الصيانة والحرص على سلامة التمديدات بالشكل الذي يؤدي إلى التوصيلات المنزلية للمشتركين.

هذا وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل قد اطلع على الخطة الوطنية في محافظة جدة.

واستعرض امير منطقة مكة خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الامارة في جدة في وقت سابق بحضور صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة، الوضع التشغيلي للمياه بالمحافظة.كما اطلع الامير خالد الفيصل على الوضع التشغيلي الحالي واستعدادات شركة المياه الوطنية لموسم الصيف وشهر رمضان.

الجذير بالذكر أنه قد تقرر أن يضخ قطاع توزيع خدمات المياه وشركة المياه الوطنية خلال الفترة المقبلة 9 ملايين و481 ألف م3 يومياً، في جميع مدن المملكة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار المناطق خلال شهر رمضان والصيف، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي ، أن شركة المياه ستوزع لمنطقة الرياض نحو .958.000 مليون م3 يومياً، كما سيتم توزيع 2.200.000 مليون م3 يومياً لمنطقة مكة المكرمة،

و633.000 ألف م3 لمنطقة المدينة المنورة، و 395.000 ألف م3 لمنطقة القصيم, أما المنطقة الشرقية فسيضخ لها 1.900.000 مليون م3 ، فيما يوزع لمنطقة عسير 284.000 ألف م3، ولمنطقة تبوك 208.000 ألف م3، ولمنطقة حائل 180.000 ألف م3 ، فيما سيتم توزيع 80.000 ألف م3 لمنطقة الحدود الشمالية، أما منطقة جازان فسيتم توزيع 245.000 ألف م3، و 76.800 ألف م3 يومياً لمنطقة نجران، فيما سيوزع لمنطقة الباحة 110.000 ألف م3 ، وسيوزع لمنطقة الجوف 185.000 ألف م3 .