خطط نصراوية لتعكير صفو الأفراح الهلالية

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الرياض- البلاد

يواصل نادي النصر استعدادته للقاء نادي الهلال في الجولة الأخيرة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، والذي سيشهد احتفالية تتويج الزعيم بلقب الدوري رسمياً. وأشارت مصادر نصراوية إلى أن الاستعدادات داخل أروقة العالمي تجري على قدم وساق؛ استعداداً لديربي الختام، والذي يسعى النصر فيه إلى الفوز؛ من أجل تعكير صفو الأفراح الهلالية بالفوز بالدوري،

وقبلها الفوز بمركز الوصيف، والذي يواجه عليه منافسة شرسة من العميد. يذكر أن عودة الفريدي للتدريبات مرة أخرى مع الفريق بعد مباراة الشباب، ستضيف قوة إلى النصر، خاصة أن الفريدي يتمتع بخبرة كبيرة في مثل هذه المباريات الكبيرة. وكان الفريدي قد ثارت حوله كثيراً من التكهنات بعد انقطاعه عن تدريبات النصر؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته.