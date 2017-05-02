“خفف دمك وتبرع” حملة تبرع بالدم للأطفال محاربي السرطان

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أطلق قسم الخدمات الاجتماعية في مركز الملك فهد الوطني للأورام التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مساء اليوم …

حملة التبرع بالدم للأطفال محاربي السرطان بعنوان ( خفف دمك وتبرع) ويستمر 3 أيام , وذلك في مقر المركز بالرياض.

وأوضح مدير مركز الملك فهد لأورام الأطفال اياد الشايع أن الحملة تهدف إلى تغذية بنك الدم الخاص بأطفال مرضى السرطان ، بحيث يتم استلام عينات الدم في المركز وتوفيرها للأطفال المرضى في المركز.

وذكرت الأخصائية الاجتماعية في مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال نوال الرشيد أن:

الحملة تقام للمرة الرابعة وقد جاءت فكرتها من حاجة الأطفال المرضى بالسرطان المستمرة للدم والناجمة عن تعرضهم باستمرار للعلاج الكيميائي ، مبينة أن الحملة تهدف الى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية وضرورة التبرع وتعريفهم بحاجة مرضى السرطان الماسة والمستمرة للدم.

وأبان كبير المساعدين الفنيين بعلم الأمراض والطب المخبري عبد الله الغامدي المراحل التي يمر بها المتبرع حيث يبدأ بالتسجيل ثم بتعبئة نموذج لبياناته كاملة ، ثم يجري فحص العلامات الحيوية ( الضغط والحرارة والوزن ونسبة الهيموجلوبين ).

بعدها ينتقل المتبرع إلى غرفة مخصصة بسحب الدم ، عقب ذلك يقدم للمتبرع الغذاء المناسب ، ثم يحلل دم المتبرع للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والأمراض الفيروسية ، ثم يتم فصل الدم وبعد ذلك يكون جاهز للمرضى.