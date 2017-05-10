خليجي 23 من مجموعتين دون النظر لموقف الكويت

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المنامة- وكالات

وافق رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم في اجتماعهم بالمنامة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة القطري، على إقامة بطولة كأس خليجي 23 بالدوحة من مجموعتين، سواء شارك المنتخب الكويتي في البطولة، أو لم يشارك. وسوف تجرى قرعة خليجي 23 بالدوحة يوم 25 سبتبمر القادم ، وقبل انطلاق البطولة بثلاثة أشهر حسب اللائحة المنظمة للدورة، حيث ستقام البطولة خلال الفترة من 22 دسيمبر إلى 5 يناير القادمين. وسوف يتم تقسم الفرق على مجموعتين في حالة مشاركة جميع المنتخبات، على أن تكون كل مجموعة من 4 فرق، أما في حالة عدم مشاركة الكويت، فستكون مجموعة من 4 فرق، والثانية من 3 فرق، وبنفس نظام البطولة، يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي للبطولة، والفائزان يلعبان على اللقب .