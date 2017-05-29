خمسة مرشحين لرئاسة الأولمبية السعودية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، أنه تم إقفال باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020، وأن خمسة أشخاص قد ترشحوا للمنصب وهم: الأمير محمد متعب بن ثنيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، والأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات، والدراجات النارية، والسيد محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والدكتور إبراهيم القناص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه. ويعقد اجتماع الجمعية العمومية، غير العادية في الوقت المحدد الخميس 8 يونيو، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية السعودية بمدينة الرياض، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس إلادارة للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 ، بعد أن تقدم الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس اللجنة الأولمبية باستقالته من منصبه.