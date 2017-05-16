خمسينية سعودية تنال الماجستير من أمريكا

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

بعزيمة لا تعرف الاستسلام تمكنت خمسينية سعودية من نيل درجة الماجستير في الرياضيات من جامعة كنساس الأمريكية على الرغم من تقدمها فى السن ورعايتها لـ 9 ابناء وجدة لمثلهم.

وضربت المواطن فاطمة الغفلي “53 “عاما اروع الأمثلة في المثابرة والاجتهاد من أجل نيل هذه الدرجة العلمية بجانب متابعة ابناءها التسع.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فان معظم ابناء الغفيلي يدرسون لنيل الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها في مختلف التخصصات العلمية.

وقالت اصغر بنات الغفلي “بيان” والتي تستعد للالتحاق بكلية الطب بنفس الجامعة انها تستمد قوتها من والدتها، التي بالرغم من كل مسؤولياتها الأسرية لم تقل في يوم من الام انها ستتوقف عن مواصلة دراساتها العليا.

ونقل موقع “لورانس جونال” عن فاطمة قولها ان سر نجاحها يكمن في التنظيم والاعداد الجيد لكل شيء .فهي دائما تسعى لذلك وتعمل بجد على ترتيب كل شيء ولا تترك شيئا للدقيقة الاخيرة، مما يجعلها دائما مستعدة في اصعب الظروف.