دار الكتب التونسية تشكر الأديب أبو مدين

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جدة – البلاد

تلقى الأديب الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين رسالة تقدير واحترام من المديرة العامة لدار الكتب الوطنية بالجمهورية التونسية رجاء بن سلامة جاء فيها:” يطيب لي باسمي الخاص وباسم المكتبة الوطنية التونسية ومن ورائها جمهور الباحثين والاكاديميين ممن يترددون على نفائسها وودائعها من الكتب،

أن اتوجه إليكم بهذه الرسالة تقديرا لتكرمكم بإهداء المكتبة الوطنية التونسية مجموعة مؤلفاتكم التي من شأنها أت تسهم في الارتقاء بالفكر والوعي لدى اخوتكم وابنائكم من التونسيين وهم الذين يعرفون فيكم الباحث العقلاني والأديب ذا الخلفية النقدية ويعرفون إسهامكم المتواصل منذ عشرات السنين في الارتقاء بالثقافة ومقولات الحداثة ومنزلة المثقف في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي.

وإننا نرجو أن نراك في أحد الأيام بيننا في رحاب المكتبة الوطنية التونسية حتى يسعنا تكريمك وتقديمك إلى قرائك في تونس. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.