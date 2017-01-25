داعش يطرد سكان غرب الموصل ويستعد للمعركة القاصمة

شارك عبر واتساب

بغداد- وكالات

بدأت القوات العراقية أمس الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من تنظيم داعش.

وأقدم التنظيم على طرد المدنيين من منازلهم على طول الضفة الغربية لنهر دجلة في الموصل استعدادا على ما يبدو للهجوم بحسب ما أفاد السكان.

وقال أحد سكان حي الميدان في الجانب الغربي من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم لوكالة فرانس برس إن التنظيم “أجبرنا على مغادرة منازلنا، دون أن يسمح لنا بأخذ متعلقاتنا”.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته خشية انتقام المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة، أن التنظيم “نشر مواقع الأسلحة ووضع قناصة على أسطح المنازل وعند النوافذ”.

وأضاف “أجبرنا على ترك المنطقة لأنها ستصبح ساحة معركة، لذلك انتقلنا للعيش مع أقاربنا في أنحاء أخرى من المدينة”.

وكان مسؤولون عراقيون قالوا يوم الاثنين إن قوات الحكومة سيطرت بالكامل على شرق الموصل بعد مئة يوم من انطلاق الحملة العسكرية لطرد تنظيم داعش من المدينة.

وأعلن نائب رئيس البرلمان السيطرة الكاملة على شرق الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم وذلك عقب اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال الشيخ همام حمودي في بيان “اليوم أتممنا تحرير الجانب الأيسر من الموصل بشكل كامل وهي هدية لكل العراق.”

وقال المتحدث العسكري العميد الركن يحيى رسول إن الجيش دخل يوم الأحد حي الرشيدية آخر منطقة تحت سيطرة داعش على الضفة الشرقية من نهر دجلة.

وكانت القوات العراقية بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول عملياتها لطرد التنظيم من المدينة التي يسيطر عليها منذ عام 2014 وأعلن منها الخلافة في مناطق من العراق وسوريا.