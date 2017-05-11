دبلوماسيون: ترشيح بريطاني لمنصب مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز) –

قال مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون يوم الأربعاء إن:

من المنتظر أن يرشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المسؤول البريطاني البارز في مجال المساعدات الخارجية مارك لوكوك ليشغل منصب مسؤول المساعدات الجديد بالمنظمة الدولية.

وسيحل لوكوك، الذي يرأس حاليا إدارة التنمية الدولية البريطانية، محل ستيفن أوبريان الذي عينه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان جي مون في مارس آذار 2015.

ويعمل لوكوك بإدارة المساعدات البريطانية منذ عام 1985.

يأتي تعيين لوكوك، المقرر إعلانه خلال أيام، في وقت تكافح فيه المنظمة الدولية لمساعدة قرابة 20 مليون شخص.

يواجهون خطر المجاعة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن وتواجه مصاعب لتوصيل المساعدات لمناطق صراعات أخرى مثل سوريا والعراق