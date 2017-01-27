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الرياض – البلاد

تنفذ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة برنامجاً تدريبياً بعنوان: “دبلوم مكافحة الفساد”، وفق أعلى المعايير والأسس المطبقة في البرامج التدريبية لمكافحة الفساد، لمدة سنة دراسية، يبدأ في السنة التدريبية القادمة 1438 / 1439 هـ.

ويهدف البرنامج لتزويد شاغلي الوظائف الرقابية في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالمهارات والمعارف اللازمة، في مجال تعزيز مفهوم الشفافية، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تنفذها “نزاهة” بالاشتراك مع عدد من الجهات، ومن بينها معهد الإدارة العامة، تنفيذاً لما تضمنه تنظيمها القاضي بتنظيم الدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

يذكر أن “دبلوم مكافحة الفساد”، تم تصنيفه مؤخراً من قبل وزارة الخدمة المدنية، ويمنح الموظف الذي يحصل عليه درجة إضافية في المرتبة التي يشغلها.