دبي تشهد تأهل الأهلي وابتعاد الأصلع والطويل وشلية

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حمل السويسري كريستيان جروس حقائبه من النادي الأهلي أمس، وهو مرفوع الرأس، بعدما أوصل الفريق للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ورغم أن الفترة الثانية التي قضاها جروس في الأهلي لم تكن بمستوى نجاحات الفترة الأولى، التي حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الأهلي الحديث؛ حيث أعاد الملكي لماضيه الجميل، بجمعه بين بطولة دوري جميل للمحترفين، التي غابت عن الفريق ثلاثة عقود، مع إنجاز كأس خادم الحرمين الشريفين، ليدخل جروس تاريخ الأهلي من أوسع أبوابه، ورغم أن مباراة البارحة أمام فريق أهلي دبي، كانت الأخيرة لجروس، إلا أن ختامها كان مسكًا بتحقيق تأهل كبير، على حساب أهلي دبي من ملعبه، وبثلاثة مميزة، أعادت قليلاً من هيبة الأهلي، وسجلته أول الفرق السعودية الصاعدة لهذا الدور.

من جانبه قدم المشرف على فريق الكرة الأول بنادي وجدي الطويل استقالته من العمل في الجهاز الأداري بالإضافة لمدير الفريق محمد شلية لتشهد دبي ابتعاد المدرب، والمشرف والمدير بعد تحقيق التأهل الآسيوي، ومن المنتظر أن يلحق بهم رئيس النادي أحمد المرزوقي باستقالة أخرى، وعدم إكمال فترته الرئاسية بعد موسم غير مرض لجماهير الملكي.