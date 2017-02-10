دراسة.. أطفال الأسر الفقيرة أكثر عرضة للبدانة

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كشفت دراسة حديثة أن الأطفال من الأسر المحرومة اجتماعيا هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وذلك بناء على متابعة آلاف الأطفال في ثمانية من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الدراسة الممولة من الاتحاد الأوروبي عن أن مستويات البدانة تفاوتت على نطاق واسع بين 16 ألف طفل

خضعوا للدراسة في ثمانية بلدان أوروبية حيث تبين أن هناك 40% يعانون من زيادة الوزن

في جنوبي إيطاليا مقارنة بنحو 10% في بلجيكا.

وأفادت الدراسة التي جاءت بالتعاون بين 17 مؤسسة أوروبية بأن الأطفال من ذوي الخلفيات المحرومة

تزيد لديهم احتمالات البدانة، بحسب فولفجانج آرينز، الباحث في معهد لايبنتز لأبحاث الوقاية ودراسة الأوبئة.

وأضاف: “من المهم أن يتم الاضطلاع بجهود إضافية لاستهداف الحالات الأكثر سوءً بسياسات

تهدف إلى منحهم الدعم الذي يحتاجون إليه”.

ولفتت الدراسة إلى أن ثمة مجالا آخر سيكون فيه التنظيم مهما وهو الإعلانات الموجهة للأطفال عن الأطعمة غير الصحية.