دراسة : أغلب مواقع حجوزات السفر مخادعة

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جدة ــ وكالات

أظهرت دراسة حديثة اعدتها المفوضية الأوروبية ان 235 من بين 352 موقعا الكترونيا لحجوزات السفر قامت بمراجعتها، تعلن عن اسعار او عروض ترويجية ليست بالضرورة حقيقية.وقال موقع السفر والسياحة العالمي “ترافيل أند ليجر” ان المشكلة الاساسية التي توصلت إليها المفوضية تتمثل في ان المواقع غير واضحة فيما يخص عروض اسعار الحجوزات.وبحسب الدراسة فان ثلث المواقع تطرح اسعار مبدئية مغايرة عن السعر النهائي الحقيقي، بينما اتضح ان الثلث الآخر غامضا عند طرح السعر النهائي، بما في ذلك الضرائب.واضاف الموقع انه على الرغم من ان الدراسة انصبت على مواقع حجوزات السفر بالنسبة لأوروبا، وهي من أهم الوجهات التي ينطلق إليها السياح من الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وتظل النتائج مهمة وقيمة بالنسبة لأي سائح، وقالت الدراسة: إن حوالي 20% من المواقع تغري العملاء بأسعار خاصة اتضح عدم توافرها عند دخولهم صفحة الحجوزات الأخيرة.

واستغلت المواقع ميزة ندرة المعروض، وهو ما يحدث عندما تحث المواقع العملاء على الإسراع وحجز الصفقة بحجة وجود مقعدين خاليين فقط.