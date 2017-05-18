دراسة بريطانية : الإسلام سيصبح الديانة الأولى

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لندن ــ وكالات

كشفت دراسة أكاديمية لجامعة “سانت ماري” غرب لندن، تراجع عدد معتنقي الديانة المسيحية في البلاد ما بين 55% إلى 43% فى الأعوام 1983 و2015، مقابل تصاعد عدد المسلمين خلال الفترة ذاتها أي “32 عاما” .واشارت الدراسة الى أن نصف بريطانيا تقريبا بدون ديانة في ضوء تراجع نسبة المسيحيين.

وارجع ستيفن بوليفانت، أستاذ اللاهوت وعلم الاجتماع الديني بجامعة سانت ماري، ظهور غير المتدينين في بريطانيا الى قصة التاريخ الديني البريطاني.وتصل نسبة المسلمين في لندن 13% من ضمن 8 ملايين نسمة إجمالي عدد سكان العاصمة. في حين أن نسبة المسلمين الكلية في المملكة المتحدة 4% نحو 3 ملايين شخص، وفق إحصاء المكتب الوطني 2016.

وعلى الرغم من ان الانتماء الديني اخذ في الانخفاض في اوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، هناك نموا كبيرا في اجزاء اخرى من العالم، ومن المتوقع ان يصبح الإسلام أكبر دين في العالم بحلول عام 2075، إلا ان مناطق اخرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والصين تشهد ارتفاعا ملحوظا في اعداد المسيحية.