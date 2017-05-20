دراسة تبشر بزراعة مبايض صناعية

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شيكاغو – وكالات

نجحت دراسة في زراعة مبايض صناعية، ما يبشر بحدوث الأمر ذاته للنساء اللاتي أصبن العقم نتيجة نتيجة السرطان أو غيره.

وأفاد باحثون بنجاح تجربة زرع مبايض، جرى تطويرها داخل هياكل طبعت بنظام ثلاثي الأبعاد، داخل فئران عقمها الباحثون لكنها تمكنت من التكاثر بعد التجربة، وفق ما أوردت وكالة “رويتزر

وقالت تيريزا وودروف التي قادت فريق البحث في كلية فينبرج للطب بجامعة نورثويسترن في شيكاغو: “تزيد معرفتنا بالعوامل البيولوجية الأساسية للمبيض من خلال هذه الهياكل ثلاثية الأبعاد. وهذا العلم الجديد يساعد في الجيل المقبل من الخيارات التي نعمل عليها لصالح مريضات السرطان الشابات”.