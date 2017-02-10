دراسة :ساهر خفض نسبة الوفيات بالمملكة 37.8%

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جدة ــ البلاد

اظهرت دراسة حديثة مساهمة ” ساهر” في خفض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المروية في المملكة بنسبة 37.8% .

ووفقا لدراسة قام بها باحثون من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) فإن نظام “ساهر” عمل على خفض هذه النسب.

وقال الباحث الرئيس للدراسة الدكتور سليمان الغنام، أن الدافع لمثل هذه الدراسات يكمن في تقييم القوانين التي تستهدف السلامة المرورية ومعرفة فعاليتها.

وأشار الدكتور الغنام إلى أنه نظراً لحاجة الحد من آثارها فقد قام مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بإنشاء أول سجل إصابات في المملكة بإشراف الدكتور إبراهيم البابطين، ليكون المرجع الرائد في منطقة الخليج للأبحاث والإصابات.